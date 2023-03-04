Журналист Блюменталь: «избалованные бандеровцы» винят Запад в неудачах Украины

Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Американский журналист Gray Zone Макс Блюменталь написал в Twitter, что украинцы обвиняют западных партнёров в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения митингов против военного конфликта на Украине.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что издание Kyiv Independent опубликовало мнение, что акции против военной поддержки ВСУ «играют России на руку».

Обозреватель Блюменталь тут же приструнил в таком ключе, что «избалованные бандеровцы, клянчащие миллиарды долларов у американских налогоплательщиков на поддержку своего коррумпированного имперского вассального режима», ещё и обвиняют союзников в том, что акциями «ставим под угрозу общественную поддержку Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Демократической Республики Конго — Киншасе прошла массовая демонстрация в поддержку политики России и её президента Владимира Путина.

Акции против вооружения Киева также проходят во многих странах мира. Люди просят прекратить спонсировать кровопролитие и тратить их деньги.