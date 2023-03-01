В Демократической Республике Конго поддержали политику России и Владимира Путина

Киншаса, , 16:52 — REGNUM В столице Демократической Республики Конго — Киншасе прошла массовая демонстрация в поддержку политики России и её президента Владимира Путина, сообщает 1 марта Agence France-Presse.

Флаг России © ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жители вышли на улицы с плакатами о необходимости партнёрства с Россией. Организатор акции Брюно Мимбенга попросил помощи у Путина, поскольку стране нужны именно такие надёжные партнёры.

Одновременно у посольства Франции в ДРК люди протестовали против предстоящего визита в страну президента Эммануэля Макрона. Местные жители не поддерживают политику Франции и считают её главным союзником Руанды, противостоящей ДРК и поддерживающей повстанцев на конголезской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон посетит четыре государства Центральной Африки. Сначала он отправится в Габон, затем в Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго. На повестке визита — укрепление сотрудничества с африканскими государствами в различных сферах, в том числе образовании, сельском хозяйстве и культуре.