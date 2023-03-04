Вашингтон, 4 марта, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Американский журналист Gray Zone Макс Блюменталь написал в Twitter, что украинцы обвиняют западных партнёров в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения митингов против военного конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что издание Kyiv Independent опубликовало мнение, что акции против военной поддержки ВСУ «играют России на руку».

Обозреватель Блюменталь тут же приструнил в таком ключе, что «избалованные бандеровцы, клянчащие миллиарды долларов у американских налогоплательщиков на поддержку своего коррумпированного имперского вассального режима», ещё и обвиняют союзников в том, что акциями «ставим под угрозу общественную поддержку Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Демократической Республики Конго — Киншасе прошла массовая демонстрация в поддержку политики России и её президента Владимира Путина.

Акции против вооружения Киева также проходят во многих странах мира. Люди просят прекратить спонсировать кровопролитие и тратить их деньги.