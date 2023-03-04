NYP: в минюст США подана жалоба на сына Байдена за участие в Burisma Holdings

Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Сын американского президента Хантер Байден в 2014 году нарушил федеральный закон тем, что не зарегистрировался как иностранный агент. Выяснилось, что он инструктировал пресс-секретаря президента Кендру Баркофф, как комментировать то, что Хантер вошёл в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, сообщило The New York Post.

Хантер Байден Center for Strategic & International Studies

Основанием для жалобы, направленной в министерство юстиции США, стала электронная переписка сына Байдена. В тексте документа указано, что Хантер тогда «представлял интересы иностранного лица перед агентством или должностным лицом правительства Соединенных Штатов».

Жалобу подготовил главный юрисконсульт America First Legal Foundation Джин Гамильтон. Заявление получил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Мэтью Олсен.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно показаниям осведомителей, президент США Джо Байден знал о незаконной деятельности своего сына Хантера на территории б. УССР и был вовлечен в некоторые из его сделок.