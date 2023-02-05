Дом Скрипаля в Солсбери приобрёл местный житель

Солсбери, Великобритания, , 13:23 — REGNUM В английском городе Солсбери дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля купил местный житель. Об этом 5 февраля говорится в материалах газеты The Mirror.

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери во время работ по очистке © EPA/VICKIE FLORES/ТАСС

По данным издания, имя нового владельца жилья не разглашается. Дом продан на условиях долевой собственности.

Напомним, после инцидента с Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией дом для дальнейшей перепродажи приобрёл Совет графства Уилтшир. На обеззараживание четырёхкомнатной недвижимости после «отравления» Скрипалей ушло 13 тысяч часов.

В дальнейшем собственнику будет запрещено сдавать его в аренду для предотвращения использования дома как средства обогащения.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сотрудник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона, Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта 2018 года. Великобритания сразу же обвинила Россию в причастности к инциденту. Такую же позицию с подачи Лондона заняли и США.

Никаких подтверждающих фактов отравления не нашлось. Несмотря на это, история со Скрипалями стала поводом для введения санкций против России.