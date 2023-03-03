США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов
Глава Госдепа Блинкен заявил о выделении пакета военной помощи Киеву на 400 млн долларов
Вашингтон, 3 марта, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что минобороны страны подготовило новый пакет военной помощи ВСУ в размере 400 млн долларов. Об этом говорится в распространенном 3 марта пресс-службой Госдепартамента США заявлении.
Отмечается, что в списке помощи киевской армии гаубицы и боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.
Также предполагается выделение из этой суммы средств на обучение украинских военных, обслуживание и поддержку техники.
По заявлению Энтони Блинкена, это уже 33-й пакет помощи, который Вашингтон передаёт Киеву.
Как сообщало ИА REGNUM, США за 2022 год обязалось поставить Киеву артиллерию, ракеты, радарные системы, миллионы патронов и другое вооружение на 30 млрд долларов.