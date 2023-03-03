Брянск, 3 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Показанное ФСБ видео с мест атаки украинских диверсантов в Брянской области облетело ленты крупнейших информагентств. Мирные граждане России были расстреляны в своих автомобилях из оружия НАТО, информирует 3 марта МИД РФ. Поскольку украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО, у российских дипломатов возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма.

Цитата из видео ФСБ ФСБ публикует кадры последствий атаки на Брянскую область

«Российские следственные органы приступили к расследованию. Данное преступление не останется безнаказанным», — сказано в официальном заявлении МИД РФ.

«Запад поставляет смертельное оружие киевскому режиму, чтобы украинские террористы использовали его против мирных россиян на территории РФ», — отметил в своем телеграм-канале журналист Руслан Осташко после того, как в СМИ были опубликованы визуальные доказательства того, что почти всё оружие, найденное на месте диверсии в Брянской области, немецкого производства.

«На фото — тубусы от гранатомета, противотанковая и противопехотные мины. Всё из Германии», — поясняет журналист.

Тем временем мама десятилетнего мальчика, раненного украинскими боевиками в Брянской области, навестила его в больнице. Говорит: «Он у меня главный защитник дома. Я насчет своих ребят вообще уверена на 100%, что они у меня боевые ребята. Я их одна растила. Я очень благодарна, что у меня вырос такой мужественный сын». После того как двое ее старших сыновей ушли на СВО, мальчик остался в доме «за главного».

Накануне террористы ВСК проникли на российскую территорию, убили двух мирных жителей и тяжело ранили 11-летнего мальчика.

«Вчера в Брянскую область на самой границе зашли диверсанты, совершили преступление, пофотографировались и убежали. Убили беззащитных людей. Но вбросы показали их очень сильными и дерзкими. Способными захватить нашу территорию. А на самом деле несколько трясущихся хлопцев спешили после убийств и фотосессии умотать за границу. Мы должны были испытать только ярость из-за убийства наших людей, но ведь кто-то ещё и испытал страх, запаниковал», — отмечает в своём телегам-канале 3 марта главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова. Резюмируя, она отметила необходимость оставаться сплоченными.

«Нас ведь хотят разделить. Что бы ни происходило, надо быть вместе», — подчеркнула главред.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Федеральная служба безопасности России опубликовала видео из сёл в Брянской области, которые подверглись нападению украинских диверсантов. На кадрах видны расстрелянные украинскими боевиками автомобили с погибшими людьми и взрывчатка.