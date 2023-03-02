Брянск, 2 марта, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Число погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух. Об этом 2 марта написал в своём телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Он уточнил, что получил не совместимые с жизнью травмы мужчина 1966 года рождения.

Сейчас сотрудники оперативных служб проводят необходимые мероприятия.

Напомним, ранее глава Брянской области сообщал о том, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, был ранен мальчик 2012 года рождения, сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.