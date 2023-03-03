Москва, 3 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение ударов по полуострову. Об этом 3 марта заявили в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ранее заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. В министерстве отметили, что в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на «крымской кампании» к предстоящим выборам в США.

Также МИД заявил, что коллективный Запад, взрастивший неонацистский киевский режим, требует от него продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов.

При этом на Западе понимают, что такие планы обречены на провал, но им безразлично, что ценой такой политики являются жизни тысяч ни в чём не повинных людей, подчеркнули в российском МИД.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит вооружённый захват Крыма. При этом в Москве неоднократно подчёркивали бесперспективность таких попыток.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Россия должна продолжать нанесение ударов по инфраструктуре Украины, чтобы у Киева не осталось возможности для атаки на полуостров.