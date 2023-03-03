Москва, 3 марта, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю (СРЗП) Дмитрий Гусев предложил бойкотировать сбежавших из России артистов и не покупать у них недвижимость. Об этом пишет портал Life.

Сергей Корсун ИА REGNUM Сбежавшие из России (эмиграция)

Журналисты попросили прокомментировать депутата намерение певицы Веры Брежневой и её супруга Константина Меладзе продать свой особняк в Подмосковье.

Политик ответил, что эти люди уже сделали свой выбор, уехав из России, в которой хорошо заработали.

Он напомнил, что Россия является правовым государством, поэтому пока, например, Меладзе не признан судом виновным, его недвижимость конфисковать нельзя.

«Но мы должны всем обществом устроить бойкот их коммерческим предприятиям», — призвал парламентарий, добавив, что нужно понять на общественном уровне, что, приобретая недвижимость у таких деятелей, покупатель потенциально поддерживает украинский режим, с которым ведут борьбу сотни тысяч граждан России.

Гусев уточнил, что у потенциальных покупателей есть как «огромные деньги», так и «огромный выбор», поэтому, как считает депутат, этот выбор должен быть сделан в пользу того, чтобы ни в коем случае и ни за какие деньги не покупать и не брать в аренду замок Пугачёвой или особняк Меладзе.

«Чтобы с годами эта недвижимость превратилась в пустующие призрачные руины с заколоченными дверями и окнами. Страшный памятник предательству тех, кого мы всей страной любили и предали забвению», — в заключение подчеркнул депутат.

Как передавало ИА REGNUM, в элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья выставлен на продажу особняк певицы Веры Брежневой и её мужа — композитора Константина Меладзе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в законодательство поправки о конфискации имущества у граждан, которые позволяют себе оскорблять Россию и открыто поддерживать «злодеев, нацистов и убийц».

2 января стало известно о том, что певец Валерий Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнес «героям слава!» в ответ на кричалку «слава Украине».