Особняк покинувших Россию Брежневой и Меладзе выставлен на продажу

Истра, Московская область, , 15:25 — REGNUM В элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья выставлен на продажу особняк певицы Веры Брежневой и её мужа, композитора Константина Меладзе, которые больше года назад покинули Россию, сообщает 28 февраля издание «Лайф».

Константин Меладзе и Вера Брежнева Цитата из видео совместного выступления

Заявленная стоимость трёхэтажного дома площадью 700 кв. метров — 299 млн рублей.

Напомним, летом 2022 года украинская певица и политический деятель Анастасия Приходько требовала отобрать имущество у Брежневой и Меладзе. Таким образом их нужно было, по ее мнению, «наказать за молчаливую позицию» относительно событий на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в законодательство поправки о конфискации имущества у граждан, которые позволяют себе оскорблять Россию и открыто поддерживать «злодеев, нацистов и убийц».