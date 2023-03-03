* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 марта, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил сторонника ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в здании суда в Московской области, сообщили 3 марта в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Отмечается, что К. Магомедов был признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.

«Магомедов приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что мужчина, общаясь в социальных сетях с эмиссарами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошёл дистанционное обучение по сборке самодельного взрывного устройства.

Позже злоумышленник приобрёл компоненты для изготовления взрывного устройства и планировал совершить теракт в одном из зданий суда Московского региона.

Магомедов был задержан в арендованной квартире сотрудниками ФСБ, в ходе обыска были обнаружены взрывчатые вещества, элементы поражения в виде шурупов, а также схемы подхода к зданию суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками ФСБ были задержаны готовившие взрыв в отделе полиции Пятигорска сторонники террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав указанной террористической ячейки входили граждане стран Центральной Азии, которые намеревались по указанию зарубежных кураторов организовать теракты на территории России.