ДНР, 3 марта, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Тактическая группа аэроразведки ВСУ «Птицы Мадьяра» получила приказ на выход из Артёмовска, сообщил 3 марта командир подразделения с позывным Мадьяр.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

По его словам, группа зашла в Артёмовск 110 дней назад и теперь «направляется на новое место».

«Приказы не обсуждаются», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, кольцо окружения вокруг Артёмовска, занятого украинскими войсками, смыкается, город освободят совсем скоро, ранее заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.