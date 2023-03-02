Москва, , 11:09 — REGNUM Кольцо окружения вокруг Артёмовска, занятого украинскими войсками, смыкается, город освободят совсем скоро. Об этом глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил 2 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Артемовск (с) РИА Новости

По его словам, российские войска у Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) «продвигаются квадрат за квадратом».

«Бахмут в ближайшее время будет абсолютно точно взят, кольцо захлопывается», — сказал Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля дипломат заявил, что в странах НАТО заканчиваются ресурсы и боеприпасы, которые идут на Украину.