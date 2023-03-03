«Как ты смеешь?» — усмешка Байдена возмутила потерявшую сыновей мать
В США мать погибших из-за фентанила сыновей шокирована усмешкой Байдена по поводу её трагедии
Вашингтон, 3 марта, 2023, 07:15 — ИА Регнум. В США снова усомнились в адекватности американского президента Джо Байдена. На этот раз возмущение его словами выразила в соцсети Ребекка Кисслинг, сыновья которой погибли от отравления обезболивающим препаратом, содержащим опиоидный анальгетик фентанил.
Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что причиной их смерти стала нестабильная ситуация с наркотиками в стране. В ответ Байден, усмехнувшись, рассказал о гибели сыновей Кисслинг и подчеркнул, что фентанил был распространён при предыдущем президенте США.
Мать погибших американцев была шокирована тем, что президент смеётся, рассказывая о её трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, год назад сто республиканцев в Конгрессе США призвали президента Джо Байдена навсегда внести наркотики, имеющие отношение к фентанилу, в так называемый первый список веществ, оборот которых запрещен законом.