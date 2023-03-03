Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить

Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Журналист Fox News Такер Карлсон признался, что американский лидер Джо Байден теряет способность воспроизводить речь.

Такер Карлсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Карлсон считает, что у президента США «недостаточно умственных и физических сил», он уже не в состоянии руководить страной.

При этом телеведущий сказал, что так плохо Джо Байден говорит каждый день — «он теряет способность говорить».

Также Карлсон добавил, что «нам приказано игнорировать это».

Как сообщало ИА REGNUM, Байден усмехнулся, когда говорил о гибели двух американских детей в результате передозировки наркотиков, переложив всю вину на экс-президента США Дональда Трампа.