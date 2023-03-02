Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Президент США Джо Байден усмехнулся, когда говорил о гибели двух американских детей в результате передозировки наркотиков, переложив всю вину на экс-президента США Дональда Трампа. Данное видео набирает просмотры в сети.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент США отметил, что несчастная мать потеряла двух детей из-за наркотиков и пояснила, что её детей убил Байден.

Американский президент уточнил, что наркотические средства, которые принимали дети, появились в США при правлении прошлого президента.

«Хе-хе», — усмехнулся он.

Как передавало ИА REGNUM, американские компании теперь смогут размещать рекламу марихуаны в социальной сети Twitter.