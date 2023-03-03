Гавана, 3 марта, 2023, 04:24 — ИА Регнум. В скором времени на Кубе запустят платежную систему «Мир». Об этом РИА Новости рассказал посол России в Гаване Андрей Гуськов.

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Дипломат отметил, что работа над запуском платежной системы «Мир» подходит к концу.

«Использование системы «Мир» должно позитивно сказаться на увеличении потока туристов из России на остров», — добавил Гуськов.

Отмечается, что всё больше стран планируют подключиться к этой платёжной системе, в том числе Египет, Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, банкиры из дружественных стран — крупнейших партнёров России заявили о том, что хотели бы открыть на территории РФ свои филиалы.