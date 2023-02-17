Банки из дружественных стран заинтересовались возможностью, которую им предоставил Центробанк — открыть филиалы в России. Место западных финансовых гигантов, «хлопнувших дверью» с началом СВО, открывается для игроков, например, из Индии или Китая, если те не испугаются вторичных санкций. Наша банковская система скорее насторожена, бизнес скорее исполнен оптимизма. Но какие преимущества китайский, индийский или арабский банк в России даст обычному гражданину?

Иван Журенков, , 21:42 — REGNUM Банкиры из дружественных стран — крупнейших партнеров России заявили о том, что хотели бы открыть на территории нашей страны свои филиалы. Такой новостью 17 февраля поделился первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин, сообщает «Интерфакс».

Банк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ровно неделю назад сообщила, что Банк России поддерживает идею открытия таких филиалов. Правда, уточнила она — с ограничением круга операций. Речь должна идти об операциях «по расчетам, по проведению платежей, без привлечения депозитов населения».

О планах ЦБ разрешить банкам из других (но только дружественных России) стран создавать филиалы сообщалось еще с сентября прошлого года. Источники издания «Ведомости» тогда передавали, что идею поддержали и в правительстве — и более того, решили включить в перечень инициатив по развитию финансового рынка. И, судя по нынешнему заявлению Чистюхина, озвученный ею вариант устроил наших партнеров из крупнейших дружественных стран (читай, из Китая и Индии).

Ранее наблюдался обратный процесс — исход американских и европейских кредитных и финансовых структур из России.

Первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с отечественного рынка французская Societe Generale. С начала спецоперации о прекращении работы заявили в Goldman Sachs, о планах сворачивания сообщили инвестиционные банки — американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank, отмечал в конце марта прошлого года РБК. Как сообщала в ноябре прошлого года The Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает итальянский банк UniCredit к выходу из России.

Вероятность того, что западных конкурентов на российском рынке могут легко заменить китайские банки, весьма велика, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Алексей Зубец fa.ru

Кредитные организации из КНР «накачали мощные силы», полагает он. «Это серьезные финансовые организации. Они могут работать на уровне их западных коллег. Тем более что у ведущих китайских банков финансовых возможностей больше, чем у европейцев, — отметил Зубец в комментарии ИА REGNUM. — А России сейчас как раз нужен выход на международные финансовые рынки. Например, раньше все российские страховые компании «ходили на Запад». Сейчас работа с Западом невозможна, и у наших компаний возникает вопрос: с кем работать? Они бы очень хотели, чтобы их партнерами стали китайцы — это была бы хорошая альтернатива западному финансовому рынку».

Российские предприниматели к идее появления в России филиалов, к примеру State Bank of India или Industrial & Commercial Bank of China, относятся в целом положительно. Ведь по мнению отечественных бизнесменов, запрет на открытие в России филиалов иностранных банков ограничивает рост ее экономики.

Как заявлял ИА REGNUM предприниматель из Мурманска Николай Пальченко, по его мнению, банковская система РФ превратилась в «монополизированную кормушку», которая не выполняет своей главной задачи — обеспечить экономику России финансовыми услугами. В первую очередь недорогими займами.

России нужно как можно больше иностранных банков, так как это упростит «работу импортеров-экспортеров, упростит обход финансовых ограничений Запада и облегчит торговлю между дружественными странами». Такого мнения придерживается Алексей Головченко, президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области.

Главная ниша, в которой могут быть успешны банки из дружественных государств, — расчёты наших компаний с предприятиями из тех же дружественных стран, отмечал доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. По его мнению, на этом поле иностранные «гости» не составят заметной конкуренции российским банкам.

Сергей Хестанов Цитата из видео с канала: Vernikov100 — инвестирование

У рядовых граждан филиалы банков из дружественных стран будут очень востребованы, считает доцент Финансового университета при правительстве Пётр Щербаченко. Он пояснил ИА REGNUM:

«Людям, которые выезжают за границу, такие банки очень нужны. Потому что выезжать с картами российских банков достаточно тяжело, за исключением карты «Мир», которую где-то принимают, а где-то нет».

Есть, впрочем, и риски. Часть экспертов — например, замдиректора института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко — опасаются, что российские банки могут не выдержать конкуренции с глобальными (пусть и «дружественными») игроками, и уйти с рынка. Пушко напомнил о печальном опыте Восточной Европы, где «ограничений для открытия филиалов зарубежных кредитных организаций не было». В итоге «национальные банки не выдержали конкуренции с глобальными игроками, их просто выбросили с рынка».

Маловероятно, чтобы банк из Китая или Индии «залез на долю Сбера или ВТБ», скептически замечает директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. «Если бы эти банки пришли, то пришли бы по линии, которая называется follow your customer. То есть «идти за своим клиентом». И за своим клиентом они бы пришли», — сказал Солодков ИА REGNUM.

Иное дело — придут ли, рассуждает эксперт. Какие-то банки из Китая или Индии, возможно, и откроют филиалы, «но только те, что так или иначе завязаны на двустороннюю торговлю», заметил Солодков. «Я думаю, что таких банков много не будет. Остальные предпочтут глобальный рынок вместо нишевой торговли с Россией. Всем ведь понятно, какой у нас сложился инвестиционный климат. Нам нужны нормальные иностранные банки. А это значит американские и западноевропейские», — рассуждает собеседник.

Промышленный и коммерческий банк Китая RudolfSimon

Петр Щербаченко указывает, что партнеры в незападном мире в первую очередь учтут риск попадания под вторичные санкции. «Что касается того, как быстро они придут, то я думаю, что сначала они будут прощупывать почву и стараться минимизировать санкционные риски, — пояснил эксперт. — Потому что любой банк, который появится на российской арене финансовых услуг, стопроцентно получит какое-то санкционное давление со стороны США или Европы».

Но, в отличие от Солодкова, эксперт считает, что заинтересованность в открывающемся российском рынке окажется сильнее рисковых опасений. «Они скорее будут стремиться прийти к нам, потому что Россия — это большой рынок финансовых услуг, который сейчас теряют западные банки. Соответственно, на это место придут китайские банки, арабские и другие», — резюмировал Щербаченко.