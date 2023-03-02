Белый дом: часовая встреча Байдена и Шольца будет посвящена Украине и Китаю
Вашингтон, 3 марта, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Переговоры американского лидера Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтоне будут в основном касаться темы украинского конфликта. Об этом 2 марта рассказали журналистам в Белом доме.
Ццитата из видео «BIDEN zu SCHOLZ «Du hast einen hervorragenden Job gemacht, wir danken dir dafür“»
Олаф Шольц и Джо Байден
Визит канцлера намечен на 3 марта.
Отмечается, что встреча лидеров США и Германии будет иметь рабочий характер и продлится около часа.
Кроме Украины стороны обсудят подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО, а также «ряд других вызовов».
Кроме того, ещё одной важной темой станет Китай и возможная поддержка России в спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, Олаф Шольц считает, что достичь мира в украинском конфликте требованиями прекратить поставки оружия Киеву невозможно.