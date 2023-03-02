Москва, 2 марта, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Идёт расследование случаев жестокого обращения с военнопленными из России. Процессуальной оценкой каждого из выявленных фактов занимается Следственный комитет РФ, сообщил телеграм-канал ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Расследуется инцидент, когда ВСУ держали военнослужащих РФ на морозе без тёплой одежды, это сказалось на здоровье людей. Такие действия могут быть расценены как пытки без применения физической силы.

«Следственный комитет даст процессуальную оценку каждому незаконному акту в отношении российских военнопленных и примет исчерпывающие меры к привлечению виновных к ответственности», — отметили в СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, вернувшиеся из плена ВСУ российские пленные рассказывали, что им отказывали в оказании медицинской помощи и держали на морозе.