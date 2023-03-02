Будапешт, 2 марта, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Страны ЕС должны создать собственный оборонный альянс без участия Соединенных Штатов, заяви 2 марта в интервью «Вельтвохе» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

IMAGO/Szilard Vörös/EST&OST/Global Look Press Виктор Орбан

Вашингтон в вопросах международной безопасности слишком часто преследует исключительно собственные интересы, отметил Орбан. ЕС должен быть готовым защитить себя сам, а не рассчитывать на помощь США, считает он.

Ситуация на Украине показывает, что страны ЕС несамостоятельны, их действия определяются из Вашингтона, и у европейских политиков нет воли к тому, чтобы вести ситуацию к мирному урешгулированию, догбавил Орбан.

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в случае внешнего вторжения страна не сможет себя защитить.

Виктор Орбан ранее отмечал, что мир на Украине может быть достигнут только после того, как за стол переговоров сядут Россия и США.