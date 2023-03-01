Берлин, , 15:10 — REGNUM Нынешнее состояние ВС Германии не позволит им сдержать оборону в случае нападения потенциального противника. Об этом, как передаёт местная газета Bild, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Борис Писториус © Christian Charisius/Global Look Press

«У нас нет вооруженных сил, способных обороняться, которые смогли бы держать оборону при агрессивной, жестокой войне», — сообщил он.

По оценке Писториуса, немецкая армия неспособна защитить ни союзников по Североатлантическому альянсу, ни граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что два дипломата из Германии будут высланы из Ирана,