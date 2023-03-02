Москва, 2 марта, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины, является геройским, заявил 2 марта министр просвещения России Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Ребенок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Климовском районе произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вез детей в школу. 11-летний мальчик получил ранения, но смог вывести других двоих детей из машины. Сейчас жизнь мальчика вне опасности.

Позже глава региона Александр Богомаз сообщил, что число погибших возросло до двух. Не совместимые с жизнью травмы получил мужчина 1966 года рождения.

По последним данным, ДРГ могли успеть покинуть территорию России.