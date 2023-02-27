Сеул, , 12:31 — REGNUM Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко ещё раз попросил Сеул поставить Киеву летальные вооружения, хотя эта страна придерживается позиции о невозможности таких поставок. Об этом пишет агентство Рёнхап.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, по информации журналистов, выступая на форуме в Сеуле, посвященном годовщине начала спецоперации России на Украине, Пономаренко выказал надежду на то, что правительство Южной Кореи сможет найти решение, которое позволит ему предоставить Киеву летальное оружие.

Отмечается, что он призвал к прямым консультациям по этому вопросу с министерством обороны Южной Кореи и ее государственным Агентством по закупкам вооружений.

Он уточнил, что такую помощь нужно предоставить незамедлительно для поддержки контрнаступательных возможностей Киева, и призвал усилить санкции против Москвы путём введения запрета на импорт нефти из России и отключения всех российских банков от глобальной платежной системы.

По информации агентства Рёнхап, руководство Южной Кореи сохраняет свою позицию о невозможности любых прямых поставок оружия Киеву, при этом Сеул намерен продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь. Так, в 2022 году была оказана помощь на сто миллионов долларов, в том числе на Украину были поставлены лекарственные препараты, автомобили скорой медицинской помощи, электрогенераторы и компьютеры. В 2023 году МИД Южной Кореи пообещал оказать гуманитарную помощь Украине еще на 130 млн долларов.