Женева, Швейцария, 2 марта, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Москва призывает Вашингтон и его союзников прекратить игнорировать ситуацию, возникшую в связи с расследованием подрыва «Северных поток». Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе встречи с журналистами.

Mid.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

По его словам, Россия выступает за международное расследование.

«Мы хотим идти по законному пути, что означает принятие резолюции Совбеза ООН. Там был обмен мнениями в Совете по этому вопросу, они продолжатся», — сказал он, выразив надежду на то, что в Совете Безопасности признают необходимость расследования.

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Представитель внешнеполитического ведомства призвал Соединённые Штаты и их союзников не препятствовать процессу.

«В независимости от того, что написал Херш, для нас было очевидно, что американцы и еще несколько стран стоят за этим, еще до того как эта статья появилась», — сказал дипломат.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш обвинил США и Норвегию в организации и осуществлении подрывов СП и СП-2, которые произошли в прошлом году. Он представил итоги своего расследования, согласно которым мины были заложены американцами на трубопроводы во время морских учений.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток» должен быть отремонтирован и вновь введен в действие, с таким обращением к правительству Германии 2 марта выступили в партии «Альтернатива для Германии».