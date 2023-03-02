«Альтернатива для Германии» призвала восстановить «Северный поток» для борьбы с инфляцией

Берлин, , 15:55 — REGNUM «Северный поток» должен быть отремонтирован и вновь введен в действие, с таким обращением к правительству Германии 2 марта выступили в партии «Альтернатива для Германии».

Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода «Северный поток-2» в городе Любмин в Германии © Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Представители партии отметили, что высокий уровень инфляции в стране во многом объясняется резким ростом цен на энергоресурсы.

Также в «Альтернативе для Германии» призвали правительство страны снизить налоги и остановить так называемый «энергетический переход» (на возобновляемые виды энергии).

Как сообщалось ранее, 1 марта депутат Европарламента от Германии Мориц Гернер заявил, что инфраструктура «Северного потока-2» может быть полезна Германии, а поэтому газопровод нужно национализировать для использования в собственных целях.