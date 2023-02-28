Американский профессор Сакс обвинил Белый дом в теракте на «Северных потоках»

Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Расследование американского журналиста Сеймура Херша терактов на газопроводах «Северный поток» отличается достоверностью из-за необычной реакции официального Вашингтона. Об этом 28 февраля заявил американский профессор экономики Джеффри Сакс в эфире телеканала CGTN.

Джеффри Сакс © Валерий Шарифулин/ТАСС

По его словам, расследование Херша отличается достоверностью не только благодаря обнародованной им информации и его серьёзной репутации, но и из-за необычной реакции властей США.

«Хотя расследование было отвергнуто США и другими правительствами, они не предоставили ни одной детали, опровергающей статью. Это было просто плоское отрицание», — сказал Сакс.

Он отметил, что США не представили никакой альтернативы и ни одного факта, который был бы опровергал статью Херша. Сакс обратил внимание на то, что теракт на трубопроводах был крайне сложным с точки зрения технологии и организации, что указывает на участие в нём США.

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Кроме того, он напомнил об угрозах президента США Джо Байдена повлиять на «Северные потоки» в случае конфликта России и Украины, а также заявил, что американские политики всегда очень сильно ненавидели этот проект, связывающий Россию и Европу.

Также он назвал позорным решение Швеции закрыть доступ к информации, полученной при расследовании теракта. По его словам, Стокгольм мог выступать не как следователь, а как «уборщик», скрывающий улики на месте преступления.

Напомним, ранее Херш опубликовал статью, в которой сообщил, что теракт на «Северных потоках» устроили американские водолазы, заложившие взрывчатку во время натовских учений Baltops в июле 2022 года, а через три месяца норвежцы привели её в действие.