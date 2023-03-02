Bloomberg: Израиль может ударить по Ирану во избежание получения Тегераном систем С-400

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Перспектива получения Ираном российских зенитных ракетных систем С-400 может ускорить принятие решения об ударе со стороны Израиля. Об этом 2 марта пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Отмечается, что в Израиле опасаются возможного создания Ираном ядерного оружия, из-за чего рассматривают возможность удара по объектам иранской ядерной программы.

При этом в Тель-Авиве считают, что получение Тегераном систем С-400 сократит возможности для вероятной атаки, поэтому могут решить действовать быстрее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие и закрепиться в Сирии.