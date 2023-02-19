Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие и закрепиться в Сирии

Тель-Авив, Израиль, , 14:39 — REGNUM Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие и закрепиться в Сирии. Об этом 19 февраля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © ABIR SULTAN / POOL/ЕРА/ТАСС

«Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие и закрепиться на нашей северной границе», — сказал Нетаньяху.

По его словам, Израиль будет делать всё, чтобы защитить свой народ, реагировать на любые нападения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль нанёс ракетный удар по столице Сирии Дамаску, в результате которого погибли четыре мирных жителя и один военнослужащий.

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