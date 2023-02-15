Дипломат Гаврилов: военная промышленность стран НАТО не может обеспечить Украину боеприпасами

Москва, , 23:16 — REGNUM В странах НАТО истощаются ресурсы и боеприпасы, которыми обеспечивается Украина, возможности государств ограничены. Такое мнение высказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщил телеканал «Звезда».

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Зеленский затягивает конфликт, жертвуя жизнями украинцев — мнение

Дипломат считает, что в спецоперации происходит серьёзный перелом, а в рядах НАТО начинается паника, показателем которой являются «вояжи господина Зеленского с турами по Европе». О том, что ресурсы западных стран истощаются, стало ясно в том числе после брюссельского саммита, отметил Гаврилов.

«Нет боеприпасов, они расходуются украинской стороной, которой посылают эти боеприпасы, в очень большом количестве. Но даже промышленность стран НАТО не справляется с заказами, то есть находится в военном бессилии», — сказал он.

При этом российская промышленность «настроена на военный лад, производит все больше и больше оружия и боеприпасов», обратил внимание дипломат. Он высоко оценил снабжение армии РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Украина находится в сложном положении и всё зависит от того, каким количеством своих соотечественников готов пожертвовать её президент Владимир Зеленский.