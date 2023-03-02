Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 2 марта, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре задержан местный житель, который сам вышел на украинские спецслужбы и предложил передавать им информацию о расположенных в Хабаровском крае военных объектах. Об этом 2 марта сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что он предложил передавать сведения о военных объектах Министерства обороны РФ, дислоцирующихся на территории Хабаровского края.

В ФСБ подчеркнули, что Киев мог использовать эти данные для терактов, диверсий, ударов по районам хранения военной техники. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».