В Москве рассмотрят дело националиста, готовившего теракт в Калининграде накануне Дня Победы

Москва, , 06:40 — REGNUM Второй Западный окружной военный суд Москвы будет рассматривать уголовное дело, возбуждённое в отношении сторонника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пока не назначена дата заседания, на котором будет приниматься решение о наказании мужчины за попытку устроить теракт в Калининграде, сообщили в суде.

Суд 1dzer.ru

«Дело Вячеслава Попова передано судье», — отметили в инстанции.

Попов собирался организовать взрыв накануне Дня Победы. Его обвиняют в подготовке к террористическому акту (статья 205 УК РФ), незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств (статьи 222 и 223 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали мужчину в Калининграде перед Днём Победы в 2022 году. В ходе обыска в доме у него были изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутика с символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).