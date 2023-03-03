Донецк, 3 марта, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже 372-й день. Самыми горячими точками стали бои на донецком направлении и под Кременной (ЛНР). При обороне Артёмовска ВСУ (Вооруженные силы Украины) теряют по одной-две роты в день, а за неделю исчезает целый батальон, отмечают украинские солдаты в видеосообщении, которое снял командир войск ВСУ с позывным «Мадьяр». Только за сутки украинская армия потеряла на донецком направлении до 190 военнослужащих, известило 1 марта Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

У Кременной российские десантники перешли в наступление: по украинским позициям работает российская артиллерия, которая получает координаты целей от операторов беспилотников. Российскими подразделениями взят под контроль подготовленный к долгой обороне украинский укрепрайон под Белогоровкой.

На наших новых (старых) территориях в зоне проведения СВО мы не только боремся с бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом, отметил 2 марта в своем телеграмм-канале глава Чечни Рамазан Кадыров. По его словам, зарождается новая Россия — Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников. И чтобы уникальная держава была построена, нам нужна только Победа.

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