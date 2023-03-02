Москва, 2 марта, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Объём внешнего госдолга России в 2022 году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По итогам 2019 года госдолг составлял 3,395 трлн рублей, 2020 года — 4,189, в 2021 году — 4,435 трлн рублей.

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По информации РИА Новости, объём общего госдолга в 2022 году составил 22,82 трлн рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%.

При этом объём внутреннего госдолга по итогам года составил 18,78 млрд рублей, объём внешнего госдолга — 4 038,6 млрд рублей.

По словам аудиторов Счетной палаты, все «показатели соответствуют норме».

С учетом резервов госдолг находится на безопасном уровне, его соотношение к ВВП является наименьшим среди всех стран — членов G20.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service прогнозирует снижение ВВП России на 3% и усиление изоляции российской экономики из-за санкций. Западные эксперты также полагают, что РФ придётся прибегнуть к «неортодоксальной» политике для поддержания экономики.