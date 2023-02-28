В Moody’s заявили о принятии «неортодоксальных» экономических решений в России в условиях санкций

Москва, , 06:15 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service прогнозирует снижение ВВП России на 3% и усиление изоляции российской экономики из-за санкций. Западные эксперты также полагают, что РФ придётся прибегнуть к «неортодоксальной» политике для поддержания экономики, сообщило РБК.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Издание подчёркнуло, что версия Moody’s о падении российского ВВП расходится с оценками МВФ, экономистов из России и Центробанка страны. Примером нестандартных методов урегулирования в агентстве назвали «монетарное финансирование», указав, что такая методика может привести к инфляции и повлиять на макрофинансовую стабильность.

Оснований для того, чтобы разрешать финансовые вопросы в России стандартно, эксперты не видят, при этом отмечая, что уровень госдолга РФ позволяет использовать «неортодоксальные» механизмы, в том числе в виде займов, затрат из фонда национального благосостояния и корректировки налога на добычу полезных ископаемых. Кроме того, может быть задействован выпуск государственных ценных бумаг.

Усугубление ситуации в экономике РФ из-за спада объёмов экспорта в Moody’s прогнозируют несмотря на то, что ранее выдвинутый агентством сценарий о спаде на 7% в 2022 году не оправдался. Тем не менее там утверждают, что экспорт повлияет на платёжный баланс РФ и приведёт к ослаблению рубля, а также негативно скажется на потенциале российской экономики. Потолок цен на нефть, по мнению западных экспертов, затруднит доступ России к иностранной валюте. Аналитики также отметили, что преодоление санкционных ограничений в РФ влечёт за собой издержки и снижение качества товаров.

Кроме того, агентство ожидает снижения профицита текущего счета России с 10,4% ВВП ($227 млрд) в 2022 году до 6% ВВП в 2023-м.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил об уверенности по поводу начала роста российской экономики. Этой траектории не помешают санкции, заверил он.