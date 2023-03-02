Братислава, 2 марта, 2023, 03:55 — ИА Регнум. В течение нескольких недель Украина получит из Словакии боевые самолёты МиГ-29. Всего запланирована отправка десяти воздушных судов, рассказал министр обороны страны Ярослав Надь.

Министерство обороны Российской Федерации Истребитель МиГ-29

Он предположил, что истребители будут применяться в зоне боевых действий. После передачи Украине МиГ-29 у Словакии останется только два военных самолёта советского производства, один из них является музейным экспонатом.

Решение передать боевые машины Украине Надь объяснил тем, что в Словакии не намерены пользоваться советскими истребителями.

Как сообщало ИА REGNUM, передаваемые Украине самолёты уже не используются в Словакии, ранее заявлял Надь. Через механизмы ЕС Братислава намерена получить компенсации в размере более половины стоимости отправленных Киеву воздушных судов.