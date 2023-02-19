Власти Словакии выразили готовность передать Украине «нелетающие самолеты»

Братислава, , 21:59 — REGNUM Возможная передача Украине истребителей МиГ-29 не снизит обороноспособность Словакии, заявил 19 февраля министр обороны Ярослав Надь.

МиГ-29 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эти самолеты уже «не летают» (не используются), не проводится обучение пилотов для работы с ними, при этом страна несет расходы на содержание этой техники, сказал министр.

При этом, передав истребители Украине, Словакия сможет получить через механизмы ЕС компенсацию в размере 50-60% их стоимости, добавил Надь.

Ранее власти Великобритании заявили, что готовы учить пилотов ВСУ, но передавать Украине истребители пока не планируют.

Некоторые другие страны НАТО могли бы присоединиться к этой инициативе Великобритании, отметили в свою очередь в Госдепе США.

Посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко в феврале 2023 года заявил, что страны НАТО передадут Киеву истребители, но «на более позднем этапе конфликта».