Анкара, 1 марта, 2023, 21:09 — ИА Регнум. В турецком городе Антакья спустя 22 дня после сильнейшего землетрясения спасли из-под завалов дома собаку, передаёт 1 марта телеканал TRT.

Цитата из видео с канала: Гульнара Хабирова Пес по кличке Памук

Четвероного питомца разыскивал хозяин, который услышал его и сообщил волонтёрам. Пса спасли через два часа. Сильно похудевшим его доставили в полевой госпиталь на лечение.

Ранее в Турции удалось спасти кошек, проведших в сильно повреждённом здании более двух недель.

На 17-й день после землетрясения из-под обломков разрушенного сарая в районе Нурдаги провинции Газиантеп солдаты спасли двух овец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции по данным на 1 марта, в результате серии подземных толчков погибли 45 089 человек.