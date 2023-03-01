В Турции при землетрясении погибли 45 089 человек

Анкара, , 20:43 — REGNUM Турецкое управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями обновило список жертв сильнейшего землетрясения. По обновлённым данным на 1 марта, в результате серии толчков погибли 45 089 человек.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Жертвами стихии стали жители одиннадцати провинций страны — Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге.

Ранее в мэрии Стамбула подтвердили, что в случае нового землетрясения магнитудой выше семи баллов не менее 90 тысяч зданий находятся в зоне высокого риска, еще 170 тысяч — в зоне среднего риска.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала февраля в Турции произошло несколько землетрясений различной магнитуды. Власти намерены запретить строить дома в районах, находящихся вблизи сейсмических разломов.