Депутат Европарламента от Германии предложил национализировать «Северный поток»

Брюссель, , 20:28 — REGNUM Инфраструктура «Северного потока-2» может быть полезна Германии, поэтому газопровод нужно национализировать для использования в собственных целях, предложил депутат Европарламента от Германии Мориц Гернер в своем обращении к членам Еврокомиссии (ЕК).

«Северный поток-2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Гернер также поинтересовался, при каких условиях и обстоятельствах ЕК оправдает подобное санкционирование и национализацию «Северного потока-2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре посетовал на то, что из-за скрытности Норвегии, Дании и Швеции власти Германии ничего не могут предпринять, а запросы со стороны фракции остаются без ответа.

По сведениям издания Die Welt, сегменты, оставшиеся после строительства газопровода «Северный поток ― 2», в Германии намерены использовать для сооружения нового трубопровода.