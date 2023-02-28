В Германии заявили, что союзники не делятся информацией по терактам на «Северных потоках»

Берлин, , 04:54 — REGNUM Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил ТАСС, что Германия не получает достаточных сведений от союзников по терактам на «Северных потоках».

Трубопровод «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

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«Расследование не является прозрачным, не ведется с надлежащим напором. Причины очевидны — сначала вслух в этом обвиняли Россию, а потом все затихло. Теперь и представителям правительства ФРГ ясно, что только союзники могли осуществить этот террористический акт», — сказал Котре.

Депутат посетовал, что из-за скрытности Норвегии, Дании и Швеции власти Германии ничего не могут предпринять, а запросы со стороны фракции остаются без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не интересует немецкое правительство, заявил 26 февраля посол России в Германии Сергей Нечаев.