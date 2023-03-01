Москва, 1 марта, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Решение США перебросить «самолёт Судного дня» E-6B Mercury в Европу является показательной акцией и не представляет опасности для России. Об этом 1 марта заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

По его словам, это решение объясняется намерением Вашингтона продемонстрировать союзникам свою поддержку и «бравировать мускулами в отношении России».

«Конечно, переброска «самолёта Судного дня» не ведёт к разрядке, а говорит об очередном витке эскалации напряжённости со стороны Вашингтона, что абсолютно недопустимо», — приводит слова Швыткина Lenta.ru.

Он добавил, что со стороны России все меры превентивного характера приняты для недопущения провокационных действий, а стратегические силы ядерного сдерживания приведены в боевую готовность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский спецборт E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта и пункта связи, прибыл в Исландию