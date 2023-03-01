Американский «Самолёт судного дня» приземлился в Исландии

Рейкьявик, , 13:17 — REGNUM Американский спецборт E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта и пункта связи, прибыл в Исландию, сообщили в штабе командования войск США в Европе.

Самолёт судного дня © Tech. Sgt. Jerry Morrison/wikip/Global Look Press

Члены экипажа встретились с послом США в Исландии и другими дипломатами, а также высокопоставленными военными, отметили в американском штабе.

«Самолет судного дня» создан для координации между американским командованием и носителями стратегического вооружения, в том числе с ядерным арсеналом.

Самолет направлен в Исландию для выполнения операций европейских сил армии США, отметили в штабе, не уточнив, о каких именно операциях идет речь.

Ряд американских СМИ связали решение о переброске спецборта с решением России о приостановке участия в договоре СНВ-3.