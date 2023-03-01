ООН рассчитывает на продление «зерновой сделки» после 18 марта

Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Организация Объединённых Наций постоянно контактирует с участниками черноморской «зерновой сделки» и рассчитывает продлить её после 18 марта, сообщила 1 марта ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все стороны высказывают свои озабоченности и инициативы. Мы всех их слушаем и организуем дискуссии и переговоры для обсуждения всех этих вопросов. Мы хотим и надеемся, что инициатива продолжит действовать», — отметила она.

Согласно процедуре согласования, предлагаемые изменения в условия инициативы должны быть приняты всеми её участниками, ООН старается обеспечить продуктивный диалог между сторонами, подчеркнула Палла.

Она назвала неоспоримыми преимущества черноморской зерновой инициативы для глобальной продовольственной безопасности, беспрепятственный экспорт зерна и удобрений из России и с Украины имеет решающее значение, считает Палла.

Необходимо развивать достигнутые успехи, добавила глава отдела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины обратились к Турции и ООН с просьбой начать переговоры о продлении «зерновой сделки». В Москве, в свою очередь, не исключают, что действие сделки продлено не будет, поскольку та часть договорённости, в которой была заинтересована Россия, выполнена так и не была.