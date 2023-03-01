Москва, , 13:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по Большой кольцевой линии Московского метро.

Логотип Большой кольцевой линии московского метро на вагоне поезда. © Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, и оставил автограф на новой, полной карте московского метро.

Российский лидер поздравил жителей и власти Москвы с запуском, поблагодарив работников и строителей метрополитена за работу.

Он напомнил, что еще в советский период существовали планы по созданию данного кольца, но длительное время они оставались на бумаге.

Путин назвал данный проект масштабным и очень нужным для Москвы. Он дал старт движению по открывшимся девяти станциям.

«Разрешаю, с Богом!» — заявил глава государства.

Отметим, что запущенная Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире проектом в области метростроения, в ее состав входит 31 станция, а протяженность составляет 70 км.