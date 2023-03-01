Московская БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин
Москва, 1 марта 2023, 13:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по Большой кольцевой линии Московского метро.
Глава государства подчеркнул, что БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, и оставил автограф на новой, полной карте московского метро.
Российский лидер поздравил жителей и власти Москвы с запуском, поблагодарив работников и строителей метрополитена за работу.
Он напомнил, что еще в советский период существовали планы по созданию данного кольца, но длительное время они оставались на бумаге.
Путин назвал данный проект масштабным и очень нужным для Москвы. Он дал старт движению по открывшимся девяти станциям.
«Разрешаю, с Богом!» — заявил глава государства.
Отметим, что запущенная Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире проектом в области метростроения, в ее состав входит 31 станция, а протяженность составляет 70 км.