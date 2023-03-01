Варшава, 1 марта, 2023, 16:50 — ИА Регнум. С 1 марта власти Польши обяжут украинских беженцев самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. Об этом сообщают обозреватели местного издания Interia Паулина Сова и Юстына Качмарчик.

Michael Kappeler/Global Look Press Украинские беженцы

По словам заместителя министра внутренних дел, полномочного представителя правительства по вопросам беженцев с Украины Павла Шефернакера, на территории Польши находятся более миллиона беженцев с Украины. Он подчеркнул, что новые правила коснутся 80 тыс. человек, размещённых в местах коллективного проживания. Замминистра добавил, что с июня прошлого года аналогичные законы действуют в отношении тех беженцев, кто жил в польских семьях.

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Как указали обозреватели, граждан Украины сильно удивили нововведения, несмотря на то, что польские власти предупреждали о них ещё в сентябре прошлого года.

Полномочный представитель по вопросам беженцев акцентировал внимание на том, что правила призваны побудить украинцев искать работу и чаще покидать места коллективного проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, треть украинских беженцев в странах ЕС ощутила себя частью местного сообщества, но ещё столько же украинцев хотели бы вернуться на родину.