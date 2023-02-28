Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Треть украинских беженцев в странах ЕС ощутила себя частью местного сообщества, но ещё столько же украинцев хотели бы вернуться на родину. Таковы результаты опроса Агентства ЕС по основным правам (FRA), сообщает 28 февраля американское издание Politico.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Около половины из почти 14,7 тыс. опрошенных беженцев, проживающих в десяти странах ЕС, признались, что подавлены. Лишь каждый третий устроился на работу, а 79% не хватает денег.

25% беженцев не говорят на языке той страны, в которой проживают. Плохо говорят на местном языке 40% опрошенных.

По словам директора FRA Майкла О’Флаэрти, странам ЕС нужны эффективные долгосрочные меры для адаптации перемещённых лиц.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, на фоне кризиса на Украине в Европу прибыли более 8 млн человек. Около 4,8 млн запросили временную защиту в странах ЕС.