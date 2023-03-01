Симферополь, 1 марта, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы России предотвратили попытку киевского режима провести массированную атаку беспилотников на объекты Крыма, сообщили в Министерстве обороны 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Уничтожены и выведены из строя 10 беспилотных летательных аппаратов, отметили в ведомстве. Жертв и разрушений нет.

Как сообщалось ранее, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к атакам на территории России. При этом он не имел в виду Крым, который в Киеве считают «своим» регионом.

«Мы ему не верим», — так прокомментировал высказывания Подоляка пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Днем ранее, 28 февраля, власти ряда субъектов Федерации, в том числе Адыгеи, Подмосковья, Белгородской и Брянской областей, сообщили о падениях БПЛА на территории регионов.