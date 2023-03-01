В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к атакам по России
Киев, 1 марта 2023, 11:40 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к атакам по территории России. Об этом 1 марта он написал в Twitter.
«Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведёт оборонительную войну», — написал Подоляк.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить детали применения украинских беспилотников в России.